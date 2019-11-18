Дмитрий Тарасов хочет платить в 8 раз меньше алиментов старшей дочери

У Тарасова появилась еще одна дочка от Анастасии Костенко, Милана. В сентябре 2019 года стало известно, что пара вновь ожидает прибавления. Фото: Instagram @tarasov23

У Тарасова появилась еще одна дочка от Анастасии Костенко, Милана. В сентябре 2019 года стало известно, что пара вновь ожидает прибавления. Фото: Instagram @tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов намерен в восемь раз уменьшить сумму алиментов, которые выплачивает экс-супруге Оксане на содержание старшей дочери, десятилетней Ангелины.

Летом текущего года спортсмен погасил внушительную сумму задолженности по алиментам. После этого Тарасов решил уменьшить расходы на содержание дочери от первого брака. Футболист также утверждает, что приобрел для девочки две жилплощади.

По информации StarHit, на сегодняшний день спортсмен готов выделять Ангелине 50 тысяч рублей в месяц. Адвокат Оксаны Тарасовой, Сергей Жорин, отмечает, что Дмитрий жалуется на финансовые проблемы: отсутствие работы, наличие ипотеки и ожидание еще одного малыша. Юрист также подчеркнул, что никаких квартир своей дочери футболист не дарил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дмитрий Тарасов принес извинения за свои слова о домашнем насилии.