Футболист Тарасов извинился за слова о домашнем насилии

Он заверил, что никогда не поднимал руку на Костенко и что его фразу вырвали из контекста.

Футболист прокомментировал скандал из-за слов о «леще» в своем Instagram. Дмитрий Тарасов снял длинное видео, в котором объясняет, что люди его не так поняли. Игрок отметил, что его фразу вырвали из контекста и те, кто смотрели эфир Youtube-канала певца T-killah знают, что он не имел в виду ничего такого. Тарасов подчеркнул, что воспитывался в хорошей семье и сам является отцом малышки. Он считает домашнее насилие недопустимым и извинился за шутку, которую поняли далеко не все.

«Я не поднимаю руку на женщин и люблю свою жену. И думаю, что если бы у нас были какие-то сложности, то она бы со мной уже не была»,

— подытожил Тарасов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарасов высмеял новости о домашнем насилии над Ольгой Бузовой.

«Я уже ржу. Пусть покажет заявление. Посмеюсь», — заявил Тарасов.