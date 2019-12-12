Ивлеева о намерении рожать: «Вы сейчас обалдеете»

Недавно блогер и телеведущая вышла замуж на рэпера Элджея. С тех пор подписчики спрашивают, когда они заведут детей.

Анастасия Ивлеева прокомментировала вопросы о намерении рожать. Девушка отметила, что не все люди мечтают о детях. Пока что блогер хочет строить карьеру и не готова погружаться с головой в воспитание малыша. Ивлеева подчеркнула, что не нужно давить на человека, а тем более сравнивать его с кем-то. Телеведущую раздражает, что к ней с вопросами о беременности лезут посторонние люди – они на это не имею права, уверена она.

Напоминаем, что Анастасия Ивлеева вернулась в «Орел и Решка» и сейчас она находится на съемках. Блогер в последний раз рассказывала о путешествии по Мексике.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Медведев заверил Ивлееву, что никто не собирается закрывать YouTube. Премьер-министр улыбнулся, когда услышал вопрос.