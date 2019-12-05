Медведев заверил Ивлееву, что никто не собирается закрывать YouTube

Премьер-министр улыбнулся, когда услышал вопрос.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял участие в пресс-конференции, на которую пришли представители более 20 телеканалов. Не обошлось и без «Пятницы», который представляла телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева. Она спросила, не собираются ли власти запрещать YouTube, отметив, что часть населения зарабатывают в интернете и для людей это принципиальный вопрос.

Медведев, улыбнувшись, пообещал, что пока таких мыслей ни у кого не возникало точно. Он добавил, что заработок блогера зависит от качественности контента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Настя Ивлеева взяла две премии на «ТЭФИ-2019». Звезда предупредила, что не сможет появиться на церемонии награждения, из-за съемок в Токио. Поэтому её призы забрали друзья, которые также являются командой собственного телешоу Ивлеевой «AGENТ SHОW».