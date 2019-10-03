Настя Ивлеева взяла две премии на «ТЭФИ-2019»

Популярный блогер и телеведущая получила две статуэтки: в номинации «Развлекательное ток-шоу прайм-тайма» и «Ведущий ток-шоу прайм-тайма».

Звезда предупредила, что не сможет появиться на церемонии награждения, из-за съемок в Токио. Поэтому её призы забрали друзья, которые также являются командой собственного телешоу Ивлеевой «AGENТ SHОW». Программа идет на телеканале «Пятница!», директору которого, Николаю Картозии, выразили благодарность причастные к созданию шоу-победителя друзья Ивлеевой.

Сама телеведущая опубликовала пост в Instagram, в котором процитировала Юлию Коваль, также участвующую в «AGENT SHOW»: «Пока на телевидении все друг друга подкалывают, мы будем приходить с Ютуба и забирать ТЭФИ». Ивлеева поблагодарила зрителей и коллег, подчеркнув, что гордится своей причастностью к современной интернет-эпохе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о свадьбе Анастасии Ивлеевой и известного певца Элджея.