Настя Ивлеева взяла фамилию Элджея после свадьбы

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Алексей Узенюк, известный под псевдонимом Элджей, поженились.

СМИ распространили данные из Единого госреестра юридических лиц, где Ивлеева зарегистрирована как ИП. Оказалось, что теперь на сайте есть только ИП Узенюк Анастасия Вячеславовна, а Ивлеева Анастасия Вячеславовна пропала из списков индивидуальных предпринимателей.

Ранее она публиковала в Instagram фотографию Элджея и подписала ее как «муж». Сейчас новобрачные отправились в медовый месяц в итальянскую Катанию.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Настя Ивлеева снова станет ведущей «Орла и решки». Она удивила поклонников, заявив, что снова будет вести «Орла и решку», но уже в новом формате. Пока что Ивлеева не уточняется, что именно изменится. Она отметила, что расстраивалась, когда прощалась с передачей, а теперь безумно рада вернуться.