Настя Ивлеева снова станет ведущей «Орла и решки»

Девушка ушла из программы в декабре 2018 года, чтобы триумфально вернуться вновь.

Об этом стало известно 28 августа. Обо всем блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она удивила поклонников, заявив, что снова будет вести «Орла и решку», но уже в новом формате. Пока что Ивлеева не уточняется, что именно изменится.

Она отметила, что расстраивалась, когда прощалась с передачей, а теперь безумно рада вернуться.

«Не нахожу их для того, чтобы выразить свою радость и полнейший ШОК от происходящего!»,

— объяснила она.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что подписчики посчитали, сколько стоит образ Насти Ивлеевой.

Подписчики разобрали только одну фотографию звезды. На ней Настя Ивлеева стоит в спортивных брюках от Adidas, стоимостью пять тысяч рублей, в кроссовках Dior почти за 60 тысяч рублей, в кофте за 91 600 рублей, а также с рюкзаком Gucci – такой можно купить за 110 тысяч рублей. Помимо прочего на блогере дорогие украшения, а в руках она держит новенький айфон за 100 тысяч рублей. В общей сложности на свой образ Настя Ивлеева потратила почти 7,8 миллионов рублей.