Подписчики посчитали, сколько стоит образ Насти Ивлеевой

Блогер и телеведущая отправилась в Англию, тем временем ее поклонники не перестают удивляться дороговизне ее одежды.

Настя Ивлеева поделилась фотографией, которую сделали поклонники в Instagram. Они решили посчитать, как дорого обходится образ телеведущей. Девушка не стала отрицать данные и подтвердила, что все так и есть.

Подписчики разобрали только одну фотографию звезды. На ней Настя Ивлеева стоит в спортивных брюках от Adidas, стоимостью пять тысяч рублей, в кроссовках Dior почти за 60 тысяч рублей, в кофте за 91 600 рублей, а также с рюкзаком Gucci – такой можно купить за 110 тысяч рублей. Помимо прочего на блогере дорогие украшения, а в руках она держит новенький айфон за 100 тысяч рублей. В общей сложности на свой образ Настя Ивлеева потратила почти 7,8 миллионов рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мать Насти Ивлеевой заявила, что ее дочь не выходила замуж. Помимо прочего, слухи не смогли подтвердить никто из близких друзей пары – все они уверяют, что ничего не слышали о торжестве и приглашены на него не были.