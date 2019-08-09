Мать Насти Ивлеевой заявила, что ее дочь не выходила замуж

Блогер и ее возлюбленный никак не комментируют слухи о свадьбе.

Об этом стало известно сегодня, 9 августа. Мать Насти Ивлеевой, Ирина, поговорила с журналистами издания «Комсомольская правда». Она заверила, что никакой свадьбы не было. Помимо прочего, слухи не смогли подтвердить никто из близких друзей пары – все они уверяют, что ничего не слышали о торжестве и приглашены на него не были.

Напоминаем, что в сети вовсю обсуждают роман известного блогера и телеведущей Насти Ивлеевой с рэп-исполнителем Элджеем. Молодые люди встречаются довольно давно – музыкант посвящал любимой песню и клип.

Недавно на пальце у девушки увидели кольцо, которое многим показалось похожим на помолвочное. Судя по всему, пара еще не решилась узаконить свои отношения.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Алина Пязок и Настя Ивлеева попали в Forbes. В список попали трое человек из России, которые достигли значимых высот в своей профессиональной карьере и стали известными в возрасте до 30 лет.