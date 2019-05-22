Алина Пязок и Настя Ивлеева попали в Forbes

Блогер из Санкт-Петербурга Анастасия Ивлеева, автор хитовых видеоклипов Алина Пязок из Челябинска, актер Александр Молочников вошли в Forbes.

Известное издание составило новый российский рейтинг «30 за 30». В список попали трое человек из России, которые достигли значимых высот в своей профессиональной карьере и стали известными в возрасте до 30 лет.

В данном рейтинге было представлено десять категорий, среди которых — предприниматели, искусство, спорт и киберспорт, наука и технологии, управление, финансы и инвестиции, музыка и кино, социальные практики, мода и дизайн, а также новые медиа.

Анастасия Ивлеева попала в категорию «Новые медиа», так как смогла быстро и эффективно развить свой аккаунт в Instagram и построить карьеру на телевидении.

Алина Пязок вошла в список в категории «Музыка и кино» за успешную карьеру в сфере производства клипов. Актер Александр Молочников вошел в список в категории «Искусство».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что татуировка актрисы «Игры престолов» оказалась спойлером финала.