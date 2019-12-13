Ученые выяснили, чей волос прочнее – слона или человека

Ученые выяснили, чей волос прочнее – слона или человека
Фото: https://pixabay.com/

Несмотря на то, что шерсть крупного животного толще, прочнее оказался волос человека.

Исследование провели физики из Америки. Результатами они поделились в издании Matter. Они рассказали, что шерсть слона в четыре раза толще волоса человека. Несмотря на это, волос человека оказался прочнее и это удивило ученых. Эксперты убеждены, что свой вклад внесла революция, которая сделала структуры волос такой необычной. Они считают, что волосы – необычный материал, который нужно изучать. Это поможет им создать похожие синтетические материалы, копирующие структуру человеческого волоса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «лечим три волосинки»: Анастасия Волочкова может облысеть. Комментаторы не оценили перемены образа Анастасии, отметив, что волосы действительно стали выглядеть хуже, а тот факт, что балерина значительно похудела, также не идет ей на пользу.

волосы ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые выяснили, чей волос прочнее – слона или человека
Гарику Харламову разыскивают любовницу с большой грудью и большими губами
Ольга Бузова устроила истерику и убежала со съемок шоу
На Бутлерова автомобиль сбил пешехода
Звезда «Дома-2» получила в подарок квартиру за 20 млн
Ивлеева о намерении рожать: «Вы сейчас обалдеете»
Жену Тарасова обвинили в отсутствии вкуса и подражании другим
Петросян ответил на слухи о свадьбе