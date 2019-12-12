«Лечим три волосинки»: Анастасия Волочкова может облысеть

&#171;Лечим три волосинки&#187;: Анастасия Волочкова может облысеть
Многие подписчики тяже отмечают, что худоба не красит Анастасию. Фото: Instagram @volochkova_art

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова обеспокоила подписчиков и эксперта-трихолога состоянием своих волос.

Во вторник, 10 декабря, в своем официальном аккаунте Instagram Анастасия опубликовала несколько фото из салона красоты, объяснив, что они, вместе со своим стилистом Ликой, «красим и лечим три мои волосинки». Звезда признает, что состояние её волос весьма плачевно.

Комментаторы не оценили перемены образа Анастасии, отметив, что волосы действительно стали выглядеть хуже, а тот факт, что балерина значительно похудела, также не идет ей на пользу. Как пишет издание «7 дней», стилист-трихолог Анастасия Савицкая была шокирована увиденным. «Что там вблизи — страшно представить», — резюмировала эксперт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что родные Анастасии Заворотнюк опровергли очередные слухи о параличе, сковавшем актрису.

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