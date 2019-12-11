Родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о параличе актрисы

Близкие актрисы отметили, что в предновогоднее время лучше думать о хорошем, чем распространять слухи. Фото: Instagram @podderzhka_azavorotnyuk

Близкие актрисы отметили, что в предновогоднее время лучше думать о хорошем, чем распространять слухи. Фото: Instagram @podderzhka_azavorotnyuk

В Instagram-аккаунте, созданном в поддержку актрисы, опровергли распространившиеся слухи об ухудшении состоянии Анастасии Заворотнюк.

Профиль в Instagram был создан специально для опровержения недостоверной информации о здоровье звезды, его ведут близкие Заворотнюк. Не так давно в Сети вновь стали распространять слухи о том, что актриса парализована. Представители Анастасии опубликовали снимок, где перечеркнули все заявления о параличе, написав, что это ложь.

Напомним, что диагноз актрисы до сих пор неизвестен. Ранее предполагалось, что Заворотнюк страдает от опухоли мозга, однако семья звезды «Моей прекрасной няни» не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что имя Анастасии Заворотнюк, наравне с Владимиром Зеленским и Кириллом Толмацким, вошло в топ поисковых запросов в Google среди российских пользователей.