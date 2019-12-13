Билеты на самолет в Новый год обошлись семье из Петербурга в 2 млн рублей

Билеты на самолет в Новый год обошлись семье из Петербурга в 2 млн рублей
Петербуржцы полетят на Пхукет за 2 млн рублей. Фото: pixabay

Петербургская семья отправится отмечать Новый год в Таиланд. Одни только билеты на самолет обошлись родителям в два миллиона рублей.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на гендиректора сервиса онлайн-поиска билетов Aviasales Максима Крайнова, петербуржцы полетят на новогодние праздники на остров Пхукет. Родители и двое детей полетят отдыхать в бизнес-классе за два миллиона рублей. Такие дорогие билеты продавал авиаперевозчик Emirates.

По словам Крайнова, все бюджетные варианты отдыха на Новый год уже раскупили. Теперь единственным вариантом недорогого перелета является встреча 2020-го на борту самолета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на первый поезд в Крым из Петербурга продано 500 билетов.

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Билеты на самолет в Новый год обошлись семье из Петербурга в 2 млн рублей
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