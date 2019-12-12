На первый поезд в Крым из Петербурга продано 500 билетов

На первый поезд из Северной столицы в Крым куплено уже более 500 билетов. Он отправится 23 декабря в Севастополь.

Поезд №7/8 отправится по Крымскому мосту. Он состоит из 16 вагонов, четыре из них – крупные. Всего состав может вместить 792 пассажира.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оператора железнодорожных пассажирских перевозчика «Гранд сервис экспресс», всего на поезда по указанному направлению купили более 24 тыс. билетов, При этом глубина продаж составляет 60 дней.

Стоимость билетов в плацкарте составляет 3,5 тыс. рублей, купе – 3,9 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о росте числа пассажиров поездов «Аллегро».