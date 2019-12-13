С Дыбенко «скорая» увезла наркомана с расстройством психики и разбитой головой

С Дыбенко &#171;скорая&#187; увезла наркомана с расстройством психики и разбитой головой
Врачи диагностировали у пострадавшего органическое поражение головного мозга. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Александровскую больницу в Петербурге доставили мужчину с разбитым лбом. Оказалось, что мужчина психически болен.

Все произошло в четверг, 12 декабря. Врачи диагностировали у пострадавшего органическое поражение головного мозга. Они также выяснили, что расстройство развилось на фоне употребления психотропных препаратов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в настоящее время стражи порядка выясняют, пострадавший получил травмы случайно, или на него произошло нападение.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации почти 15 тыс. жителей Петербурга. Экстренные меры приняты из-за угрозы взрыва.

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