С Дыбенко «скорая» увезла наркомана с расстройством психики и разбитой головой

В Александровскую больницу в Петербурге доставили мужчину с разбитым лбом. Оказалось, что мужчина психически болен.

Все произошло в четверг, 12 декабря. Врачи диагностировали у пострадавшего органическое поражение головного мозга. Они также выяснили, что расстройство развилось на фоне употребления психотропных препаратов.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в настоящее время стражи порядка выясняют, пострадавший получил травмы случайно, или на него произошло нападение.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об эвакуации почти 15 тыс. жителей Петербурга. Экстренные меры приняты из-за угрозы взрыва.