Не все работодатели готовы дать выходной 31 декабря

Эксперты рассказали, кто может не рассчитывать на выходной 31 декабря. Фото: pixabay.com

Эксперты рассказали, кто может не рассчитывать на выходной 31 декабря. Фото: pixabay.com

В некоторых регионах России рекомендовано перенести выходной с 28 на 31 декабря. Пойти на это готовы далеко не все работодатели.

В вопросе переноса выходного многое зависит от отрасли компании и профессиональной принадлежности работника, рассказали gazeta.spb.ru представители HeadHunter по Северо-Западу.

Для бизнеса, который сфокусирован на клиентском сервисе или строится на непрерывном производственном процессе, «выпасть» даже на один день из ритма — значит потерять прибыль.

Рассчитывать на выходной 31 декабря вряд ли придется специалистам из сфер техподдержки, консультирования клиентов, безопасности и производственным работникам.

«Кроме того, в отраслях рейтейла, развлечений и услуг работа в праздничные дни приносит максимальный доход, так что сотрудникам компаний из этих секторов экономики придется смириться с нетипичным для других россиян графиком работы», — отметили в HeadHunter.

На другой чаше весов — лояльность работодателей. Многие из них понимают, что уровень мотивации и производительность сотрудников перед Новым годом падает. Потому они готовы пойти на уступки, добавили в HeadHunter. Например, позволяют работать из дома или взять отгул при условии быть на связи по важным вопросам. Рассчитывать на поблажки, как правило, могут работники, которые выполнили все задачи и закрыли важные проекты.

Напомним, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рекомендовал организациям перенести выходной с 28 на 31 декабря. Аналогичным образом поступили в Свердловской, Томской, Кировской и Псковской областях, а также в Ставропольском крае, Карачево-Черкесии и в Крыму.