Областные работодатели могут перенести выходной с 28 на 31 декабря без рисков

Областные работодатели могут перенести выходной с 28 на 31 декабря без рисков
Жители Ленобласти 31 декабря смогут спокойно готовиться к Новому году. Фото: unsplash.com

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал организациям перенести выходной с 28 декабря на 31-е. Изменение не несет существенных рисков для компаний, считают эксперты.

«Компании, которые относятся к офисной работе, госслужбе и не отвечают напрямую за жизнедеятельность граждан, могут без проблем осуществить такой перенос. Никаких последствий он не несет. Максимальные риски, которые возможны для таких работодателей — снижение прибыли», — рассказали gazeta.spb.ru представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Для организаций, отвечающих за жизнедеятельности, вопрос о переносе выходного не существенен. Медики, пожарные и полицейские работают, как правило, круглосуточно.

Россияне перенос рабочего дня с 31 на 28 декабря преимущественно поддерживают. По данным Superjob, «за» голосуют 84% сотрудников. Опрос среди работодателей не проводился.

Не исключено, что 31 декабря может стать выходных в будущем. Вопрос этот уже обсуждается во многих регионах. В этом году инициативу поддержали в Свердловской, Томской, Кировской и Псковской областях, а также в Ставропольском крае, Карачево-Черкесии и в Крыму.

«В целом идет такая тенденция, что в ближайшие пять лет будет сокращение рабочего дня. Некоторые компании могут начать переходить с 8-часового на 6-часовой. Перенос праздников тоже возможен», — добавили в Superjob.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть идею сделать 31 декабря выходным. Однако отметил, что времени для принятия решения очень мало.

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