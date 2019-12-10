Путин рассмотрит предложение сделать 31 декабря выходным днем

Президент Российской Федерации Владимир Путин обещал подумать над идеей объявить 31 декабря выходным днем в этом году.

Предложение о выходном дне российский лидер прокомментировал во вторник, 10 декабря, на заседании Совета по правам человека. Он не стал отвергать возможность сделать 31 декабря нерабочим днем уже в 2019 году, однако отметил, что времени для принятия решения чрезвычайно мало.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце ноября. По мнению авторов предложения, подобное изменение позволило бы более разумно распределить выходные дни. В Министерстве труда отметили, что в этом году такая мера уже невозможна, поскольку все решения принимаются заблаговременно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, о чем говорили Путин и Зеленский на встрече в Париже.