Жителям Ленобласти выдают новогодние елки по паспорту

В Ленобласти можно бесплатно получить елку к Новому году. Фото: pixabay

В Ленобласти можно бесплатно получить елку к Новому году. Фото: pixabay

В Ленинградской области бесплатно раздают елки к новогодним праздникам. Получить их может любой желающий в местных лесничествах.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, для получения елки в рамках ежегодной новогодней акции необходимо обратиться в ближайшее лесничество с паспортом, заключить договор и выбрать себе понравившееся дерево.

Елку к Новому году предлагается выбрать на лесных участках, которые предназначены для сплошной вырубки — по линейным объектам или обочинам дорог. На одного человека разрешается взять одно дерево, высота которого не превышает три метра.

Наибольшей популярностью у жителей региона пользуются лесничества, которые находятся вблизи Петербурга: Всеволожское, Гатчинское, Кировское, Ломоносовское и Тосненское.

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