Актриса Екатерина Дурова скончалась после продолжительной болезни

Актриса Екатерина Дурова скончалась после продолжительной болезни
Фото: https://mbronnaya.ru/

Артистке было 60 лет. Пока что родственники не рассказывают подробности.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем сообщили в Театре на Малой Бронной, в котором заслуженная артистка Екатерина Дурова проработала последние годы. Уточняется, что актриса долго болела и не смогла побороть недуг, скончавшись на 61-м году жизни. Дату похорон и прощания с Дуровой обещают озвучить позже.

Напоминаем, что актриса не только выступала на сцене, но и снималась в фильмах. Среди работ, которые могут помнить зрители, — «Школьный вальс», «Транзит для дьявола», «Поклонник», «Юрьев день» и другие. Всего 30 кинокартин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что родные Анастасии Заворотнюк опровергли информацию о параличе актрисы. Представители Анастасии опубликовали снимок, где перечеркнули все заявления о параличе, написав, что это ложь.

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