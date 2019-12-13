Две тысячи поддельных футляров для очков «Burberry» не пустили в Петербург

Балтийская таможня задержала две тысячи контрафактных футляров для очков «Burberry», сообщили в пресс-службе таможни.

Балтийский таможенный пост получил таможенную декларацию с целью ввоза в Россию футляров для хранения очков. При этом сведения о наличии товарных знаков на изделиях не были заявлены.

Таможенники провели досмотр и установили, что на 1993 футлярах нанесен известный российским потребителям принт — клетка «Burberry». Этот товарный знак зарегистрирован в соответствии с Мадридской системой и подлежит правовой охране в России.

По факту незаконного использования чужого товарного знака Балтийская таможня возбудила дело об административном нарушении. Тем самым был предотвращен потенциальный ущерб правообладателей «Burberry» на сумму почти 29 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что псковские таможенники обнаружили контрабанду сигарет на 40 миллионов.