Гатчину украсят к Новому году на 4 миллиона

Администрация Гатчины заключила госконтракты на 4 млн рублей. Деньги выделены на украшение города к Новому году.

Планируется закупка световых украшений, гирлянд и 16-метровой ели. Контракты Администрация муниципального района заключила с индивидуальными предпринимателями Александром Межевовым и Александром Гусевым и ООО «Городской дизайн», сообщается на сайте госзакупок.

Новогоднее дерево установят на Индустриальной улице. Елка обошлась Гатчине в 291 тыс. рублей. Еще 441 тыс. потратят на её украшение и установку.

Деревья в сквере «47 регион» планируют украсить гирляндами в виде звезд. Подсветку также установят на столбах на проспекте 25 октября. На здание местной администрации смонтируют световое поздравление с Новым годом. На Соборной улице установят снеговика на санках, а на Карла Маркса — снеговика на лыжах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Ленинградской области могут бесплатно получить елку к Новому году.