В Ленобласти с начала года возвели более 2 миллионов «квадратов» жилья

В Ленобласти с начала настоящего года по ноябрь ввели в эксплуатацию 2 тыс. 104 млн квадратных метров жилплощади. До конца года показатель вырастет до 2,5 млн «квадратов».

По словам зампредседателя правительства региона Михаила Москвина, данный показатель устанавливается рынком, а также согласно возможностям застройщиков и покупательной способностью жителей. Он добавил, что увеличение строительства позволит в течение нескольких лет подтянуть отставание в социнфраструктуре и обеспечить всем необходимым районы.

В настоящее время строительство ведется на 642 объектах, общая площадь строящегося жилья — 9,17 млн «квадратов».

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