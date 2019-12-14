Приставы опровергли информацию о десятках миллионов невыездных россиян

В ФССП также отметили, что число невыездных должников по сравнению с первой половиной 2019 года сократилось — 3,4 млн против 3,58 млн.Фото: Baltphoto

В ФССП также отметили, что число невыездных должников по сравнению с первой половиной 2019 года сократилось — 3,4 млн против 3,58 млн.Фото: Baltphoto

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о десятках миллионов граждан РФ, ставших невыездными из-за долгов.

Накануне в «Известиях» появилось сообщение о том, что число невыездных должников может достичь 25 млн человек.

Однако приставы опровергли эту информацию. По данным ФССП, н а 1 ноября текущего года, действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из России, сообщает ТАСС.

В ФССП также отметили, что число невыездных должников по сравнению с первой половиной 2019 года сократилось — 3,4 млн против 3,58 млн.

Ранее сообщалось, что почти 56 тыс. петербуржцев оказались невыездными. Они не смогут выехать из страны из-за долгов. Те, кто планировал встретить Новый год за границей теперь не смогут этого сделать. Для того, чтобы исправить ситуацию им нужно исполнить судебное решение. Всего с начала этого года судебные приставы в Петербурге вынесли в отношении почти 150 тыс. должников постановления о временном ограничении выезда за пределы страны, сообщили в пресс-службе судебных приставов. Сейчас около 56 тыс. петербуржцам запрещено покидать пределы страны. Из них более 3 300 являются должниками по алиментам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, ч то жителю города Пушкин пришлось погасить алиментные долги для замены старого водительского удостоверения на новое.