В МЧС Петербурга напомнили правила безопасности при обращении с пиротехникой

Нельзя приближаться к зажженному салюту ближе чем на десять метров. Фото: Pixabay

Нельзя приближаться к зажженному салюту ближе чем на десять метров. Фото: Pixabay

В МЧС напомнили петербуржцев, как правильно обращаться в пиротехникой, чтобы избежать трагедии во время новогодних праздников.

В ГУ МЧС России по Петербургу отметили, что нужно обязательной читать инструкцию перед применением пиротехники.

Нельзя запускать петарды в помещениях, на лоджиях, крышах и балконах, возле линий электропередач, на взрывоопасных и пожароопасных объектах, на сцене во время концерта.

Перед тем как поджечь фитиль следует определить верх и низ изделия, потом поставить пиротехнику на ровную площадку на открытом воздухе, не направляя в сторону людей. Салюты можно запускать на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.

Нельзя приближаться к зажженному салюту ближе чем на десять метров.

Ранее gazeta.spb.ru подведены итоги новогодних каникул. Во время новогодних праздников в Петербурге 18 человек с травмами и ожогами обратились за помощью врачей, 12 из них были госпитализированы, сообщили в МЧС России по СЗФО.Перед новым годом МЧС опубликовало список площадок, где можно взрывать петарды. Список включал в себя 18 площадок: среди них Муринский парк, Парки Авиаторов, Строителей, “Малиновка”, Интернационалистов и другие.