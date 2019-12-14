Загитова выступит перед матчем СКА — ЦСКА в Петербурге

Загитова выступит перед матчем СКА &#8212; ЦСКА в Петербурге
Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova

Российская фигуристка Алина Загитова примет участие в шоу перед матчем регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

«Приятный сюрприз! 19 декабря на «Газпром Арене» в рамках шоу перед матчем СКА — ЦСКА специально для всех гостей арены выступит умница, красавица, чемпионка России, Европы, мира и Олимпийских игр Алина Загитова!» — сообщается на официальной странице в Twitter петербургского клуба.

Армейское дерби состоится 19 декабря на «Газпром Арене».

СКА находится на первом месте в Западной конференции, имея в своем активе 52 очка. ЦСКА отстает на одно очко и занимает второе место на Западе.

Напомним, 2 декабря СКА обыграл ЦСКА со счетом 4:2. Встреча состоялась в Москве. Нападающий СКА Александр Барабанов оформил хет-трик.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургская хоккейная команда СКА совершила обмен с казанским клубом «Ак Барс». В обмен на защитника Игоря Ожиганова команда Татарстана получит Романа Рукавишникова и Виктора Тихонова.

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