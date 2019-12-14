На площади Конституции босой мужчина бросался под машины

На площади Конституции босой мужчина бросался под машины
Вероятно, мужчина психически нездоров либо находится в состоянии алкогольного опьянения. Фото: vk.com/spb_today

Босой мужчина, одетый в шорты и кофту, бежал навстречу автомобильному движению прямо по проезжей части в районе площади Конституции.

О странном происшествии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте» в пятницу, 13 декабря. Мужчина без обуви бежал по дороге, буквально бросаясь на встречные автомобили. Интернет-пользователи отмечают, что уже не раз видели любителя экстрима.

Однако не все комментаторы разделяют анекдотичность ситуации. Девушка рассказала, что однажды бегун едва не бросился под колеса её авто. «Его бы поймать, страшно за человека», — посетовала подписчица. Судьба мужчина, однако, остается неизвестной.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о тройном дорожно-транспортном происшествии на Свердловской набережной. Водитель ГАЗели отвлекся на телефон.

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На площади Конституции босой мужчина бросался под машины
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