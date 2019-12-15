Роспотребнадзор рассказал какой чай лучше покупать

Специалисты рассказали какой чай лучше не пить. Фото:pixabay.com

Специалисты рассказали какой чай лучше не пить. Фото:pixabay.com

15 декабря проходит международный день чая. В Роспотребнадзоре рассказали какой чай лучше выбрать.

В ведомстве рассказали, что листья чая должны быть одинакового размера. О некачественном чае может свидетельствовать наличие веточек, порошка и стеблей в продукте. Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что лучше не употреблять чай, который пахнет гарью или сыростью.

Также специалисты поделились способами заварки чая. Например, чёрный, пуэр и улун заваривают горячей, но не кипящей водой. Зелёный и белый чай необходимо заваривать водой не горячее 75–80 градусов, иначе чай будет горчить.

Специалисты рекомендуют не хранить уже приготовленный чай несколько дней, потому что в нем развиваются бактерии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Санкт-Петербурге приступили к составлении предпроектной документации Кольцевой линии метрополитена. Проектируемый участок ветки будет от станции «Ладожская-2» до станции «Лесная-2».