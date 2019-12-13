На разработку проекта кольцевой линии метро Петербурга выдали разрешение

На разработку проекта кольцевой линии метро Петербурга выдали разрешение
Строительство метро в Петербурге. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение для разработки предпроектной документации для строительства Кольцевой линии метро в Петербурге.

Речь идет об участке от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская 2». Работы начались 12 декабря 2019 года и завершатся до 30 апреля 2020 года. За их проведение отвечает АО «Метрогипротранс», сообщает пресс-служба ГАТИ.

Орден получен на проведение инженерно-геологических изысканий. Данные будут использоваться для разработки предпроектной документации.

ГАТИ также оформило разрешение на строительство и реконструкцию наружного освещения Московского проспекта. Работы будут проводится на участке от улицы Типанова до площади Победы. Разрешение выдано на срок до 15 мая 2020 года. Заказчиком выступает ассоциация «Невский свет».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проект планировки территории для строительства кольцевой линии метро планируют подготовить до 10 июня 2021 года. Землю выделят для двух участков: от «Большого проспекта – 2» до «Лесной-2» и от «Обводного канала – 2» до «Полюстровского проспекта – 1».

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На разработку проекта кольцевой линии метро Петербурга выдали разрешение
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