Петербуржцам не понравилось оформление новогодней елки у Исаакия

В Петербурге местным жителям не пришлась по душе новогодняя елка в центре города, «украшенная» профлистами. Горожане пожаловались на это в соцсетях.

Как рассказали пользователи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», праздничное дерево, на которое пожаловались жители Северной столицы, установлено неподалеку от Исаакиевского собора в Адмиралтейском районе. Авторы публикации предположили, что профлисты, которыми прикрыли ствол ели, были сняты с збора какой-то стройки.

Судя по фотографиям, опубликованным в паблике, местные вандалы также внесли свою лепту в «украшение» новогодней елки, расписав металлические листы граффити.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы жалуются на обрушающуюся трубу.