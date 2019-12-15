Петербуржцам не понравилось оформление новогодней елки у Исаакия

Петербуржцам не понравилось оформление новогодней елки у Исаакия
Елка около Исаакия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге местным жителям не пришлась по душе новогодняя елка в центре города, «украшенная» профлистами. Горожане пожаловались на это в соцсетях.

Как рассказали пользователи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», праздничное дерево, на которое пожаловались жители Северной столицы, установлено неподалеку от Исаакиевского собора в Адмиралтейском районе. Авторы публикации предположили, что профлисты, которыми прикрыли ствол ели, были сняты с збора какой-то стройки.

Судя по фотографиям, опубликованным в паблике, местные вандалы также внесли свою лепту в «украшение» новогодней елки, расписав металлические листы граффити.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы жалуются на обрушающуюся трубу.

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Петербуржцам не понравилось оформление новогодней елки у Исаакия
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