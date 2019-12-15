В Ленобласти из дома предпринимателя украли почти миллион рублей

В Ленобласти из дома предпринимателя украли почти миллион рублей
Злоумышленника разыскивают. Фото: pixabay

Неизвестный злоумышленник пробрался в частный дом во Всеволожском районе Ленобласти и украл оттуда почти миллион рублей. Владельцев дома оказался предприниматель.

Как сообщает региональный главк МВД России, 14 декабря в полицию обратился директор частной фирмы. Он рассказал правоохранителям, что примерно в половину четвертого дня кто-то пробрался в его дом, расположенный в деревне Вирки, и украл 990 тысяч рублей наличными.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель «Тойоты» отобрал у пешехода 4 млн рублей под Петербургом. Потерпевший рассказал стражам порядка, что инцидент произошел в промышленной зоне «Пески» в Ломоносовском районе.

Всеволожский район кража ленобласть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Красавица из Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Беглов подвел итоги минувшей недели «ВКонтакте»
Петербуржцы обнаружили усыпанное яблоками дерево на Петроградке
В Ленобласти из дома предпринимателя украли почти миллион рублей
Пешеход отделался переломом после «встречи» с автобусом в Ленобласти
Сборная России играет с Финляндией на «Газпром Арене»
ГАЗель протаранила ограждение на Октябрьской набережной
Петербургская компания “РОББО” открыла филиал в Японии