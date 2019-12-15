В Ленобласти из дома предпринимателя украли почти миллион рублей

Неизвестный злоумышленник пробрался в частный дом во Всеволожском районе Ленобласти и украл оттуда почти миллион рублей. Владельцев дома оказался предприниматель.

Как сообщает региональный главк МВД России, 14 декабря в полицию обратился директор частной фирмы. Он рассказал правоохранителям, что примерно в половину четвертого дня кто-то пробрался в его дом, расположенный в деревне Вирки, и украл 990 тысяч рублей наличными.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленника разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель «Тойоты» отобрал у пешехода 4 млн рублей под Петербургом. Потерпевший рассказал стражам порядка, что инцидент произошел в промышленной зоне «Пески» в Ломоносовском районе.