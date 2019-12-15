ФСБ заинтересовался экс-главой комитета по благоустройству Рублевским

Сотрудники Федеральной службы безопасности начали проводить оперативно-следственные мероприятия с экс-главой комитета по благоустройству Петербурга Владимиром Рублевским.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники, пока неизвестно, было ли произведено задержание Рублевского. Сегодня его начали допрашивать, а после его могут доставить в Москву.

Предполагается, что ФСБ заинтересовалась Рублевским из-за обнаружения Федеральной антимонопольной службой признаков ограничения конкуренции в «снежном картеле», который возглавлял чиновник. ФАС изучила торги за период с 2016 по 2019 годы на общую сумму более 24 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге УФАС огласило итоги дела по «снежному картелю».