После ДТП на Пулковском госпитализировали девушку

В каком состоянии находится пострадавшая – не уточняется.

Об этом стало известно сегодня вечером, 15 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санки-Петербург». Люди пишут, что на Пулковском шоссе фура резко повернула, чтобы объехать стоящую на аварийке «ГАЗель». В результате машина врезалась в отбойник, а в нее влетел легковой автомобиль. В результате водительница получила травмы, которые стали причиной для госпитализации.

«Уснул? Или не справился с управлением…»,

— рассуждает один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пешеход отделался переломом после «встречи» с автобусом в Ленобласти. Маршрутный автобус сбил мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу в Ломоносовском районе Ленинградской области.