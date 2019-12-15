Под Петербургом задержали слесаря-насильника, который надругался над подростком

Под Петербургом задержали слесаря-насильника, который надругался над подростком
Фото: Pixabay

Мужчина уже был судим и в общей сложности отсидел 24 года.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Как стало известно gazeta.spb.ru, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Ленинградской области. Им оказался 56-летний мужчина, проживающий в селе Русско-Высоцкое и работающий слесарем. Обвиняемый – слесарь, который сидел в тюрьме дважды – за решеткой он провел 24 года.

По предварительным данным, он ехал через деревню Кипень, когда заметил девочку. Он напал на нее в безлюдном месте, а затем оттащил на обочину и изнасиловал, снимая преступление на телефон. Запись уже изъяли, так что у полицейских нет сомнений в виновности мужчины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бойца ММА обвинили в изнасиловании 13-летней петербурженки. Мужчину арестовали заочно, так как он с недавних пор находится в международном розыске.

изнасилование ленинградская область
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Экс-советник Рублевского прокомментировал информацию об обысках
Полиция застрелила напавшего на свою мать жителя Москвы
В Ленобласти после столкновения двух машин пострадали оба водителя
Зеленский подвел итоги встречи с Путиным
В Ленобласти мужчина избил пешехода и отобрал у него 4 млн рублей
Сын Валерии попал в очередное ДТП
На трассе «Нарва» водитель автобуса наехал на ожидающих его людей
Дрозденко обещал и похудел за год до 100 кг