Под Петербургом задержали слесаря-насильника, который надругался над подростком

Мужчина уже был судим и в общей сложности отсидел 24 года.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Как стало известно gazeta.spb.ru, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Ленинградской области. Им оказался 56-летний мужчина, проживающий в селе Русско-Высоцкое и работающий слесарем. Обвиняемый – слесарь, который сидел в тюрьме дважды – за решеткой он провел 24 года.

По предварительным данным, он ехал через деревню Кипень, когда заметил девочку. Он напал на нее в безлюдном месте, а затем оттащил на обочину и изнасиловал, снимая преступление на телефон. Запись уже изъяли, так что у полицейских нет сомнений в виновности мужчины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бойца ММА обвинили в изнасиловании 13-летней петербурженки. Мужчину арестовали заочно, так как он с недавних пор находится в международном розыске.