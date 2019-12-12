Бойца ММА обвинили в изнасиловании 13-летней петербурженки

Бойца ММА обвинили в изнасиловании 13-летней петербурженки
Фото: Pixabay

Мужчину арестовали заочно, так как он с недавних пор находится в международном розыске.

Об этом стало известно сегодня, 12 декабря. Обо всем сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Колпинский районный суд заочно арестовал бойца ММА Салимджона Ширинова, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки.

Напоминаем, что подростка доставили в больницу 7 числа, гинеколог установил, что ее изнасиловали. По предварительным данным, все случилось 4 декабря – юная петербурженка находилась в поселке Маталлострой с большой компанией. Молодые люди распивали алкогольные напитки – среди них был Ширинов, который воспользовался состоянием подростка и растлил малолетнюю. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают его.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спустя 8 лет в Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве и изнасиловании ребенка.

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