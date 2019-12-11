Спустя 8 лет в Ленобласти задержали подозреваемых в убийстве и изнасиловании ребенка

Девочке было всего лишь 10 лет, когда ее труп закопали в лесу.

Об этом стало известно сегодня, 11 декабря. Как сообщили gazeta.spb.ru, в серьезном преступлении подозреваются двое жителей Волосово – 35 и 55 лет. По предварительным данным, старший из них 8 лет назад изнасиловал и убил маленькую девочку, а затем попросил помощи у родственника Они вместе закутали ее тело в одеяло и закопали в лесу.

О пропаже ребенка заявили в полицию родители – они отметили, что девочка шла к родственникам. Полицейские возбудили уголовное дело, но поиски подозреваемых увенчались успехов только спустя столько лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпино полицейские разыскивают мигранта, который напоил и изнасиловал школьницу.