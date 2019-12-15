На трассе «Нарва» водитель автобуса наехал на ожидающих его людей

Двое угодили в больницу с несерьезными травмами, никто не умер.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». Инцидент произошел недалеко от деревни Витино на трассе «Нарва». Автобус подъезжал к остановке, но водитель не справился с управлением транспорта и наехал на людей, ожидающих его приезда. Мужчина и женщина, угодившие под колеса, получили легкие травмы.

Пока непонятно, что именно стало причиной аварии. По предварительным данным, низкий бордюр не было видно из-за снега. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

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