В Ленобласти мужчина избил пешехода и отобрал у него 4 млн рублей

До сих пор злоумышленника не поймали.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем пишет online47.ru, ссылаясь на собственные источники. Все случилось в деревне Пески еще два дня назад. Мужчина на Camry покинул машину и набросился на пешехода. Затем злоумышленник отобрал у потерпевшего сумму, достал оттуда четыре миллиона рублей и скрылся с места происшествия. Свидетели отметили, что видели машину на КАД в направлении Пулковского шоссе.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника. Пока что о его местонахождении ничего неизвестно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе «Нарва» водитель автобуса наехал на ожидающих его людей.