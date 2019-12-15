В Ленобласти после столкновения двух машин пострадали оба водителя

В Ленобласти после столкновения двух машин пострадали оба водителя
Фото: Pixabay

Один мужчина получил несерьезные травмы, а другой находится в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем рассказали в УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти. Авария произошла на трассе «Кола» – на 1-м километре автодороги «Мяглово-шоссе Кола» столкнулись два автомобиля. Один из них выехал на встречную полосу, когда столкнулся с другим. В результате один водитель получил легкие травмы, а другой – серьезные.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента. Пока что все детали происшествия не уточняются. Остается надеется, что все останутся живы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе «Нарва» водитель автобуса наехал на ожидающих его людей. Двое угодили в больницу с несерьезными травмами, никто не умер.

дтп ленинградская область
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