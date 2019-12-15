На Шафировском пешеход выскочил на дорогу и угодил под колеса машины

Мужчина после столкновения находится в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Шафировском путепроводе – мужчина переходил дорогу не по «зебре», когда на него наехал «Ситроен». В результате пешеход получил травмы, на место вызвали карету скорой помощи. Врачи оценили его состояние как тяжелое. Сейчас он находится под наблюдением специалистом.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти после столкновения двух машин пострадали оба водителя. Один мужчина получил несерьезные травмы, а другой находится в тяжелом состоянии.