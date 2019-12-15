В Ломоносовском районе уже неделю ищут 44-летнего мужчину

Местный житель не выходит на связь с 7 декабря.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем рассказали добровольцы «Лизы Алерт» в социальной сети «Вконтакте». Мужчина по имени Петр проживал с СНТ «Орбита-3» в Ломоносовском районе Ленинградской области. С седьмого декабря его родные и близкие не знают, где он может находиться. Уточняется, что при себе у Петра была маленькая коричневая сумка.

Пропавший – невысокий и худощавый мужчина. У него светлые глаза и волосы. Скорее всего, Петр был одет в темно-зеленую куртку, джинсы, черную шапку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчина ушел на рыбалку и пропал под Выборгом. Женщина приехала на место его рыбалки и обнаружила только лодку мужа. Позже спасатели предположили, что мужчина мог провалиться под тонкий лед и утонуть, поскольку рядом с поломанным льдом были обнаружены рыболовные снасти.