Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»

Владимир Мединский Фото: wikipedia
Владимир Мединский Фото: wikipedia

Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.

Своим мнением министр культуры России Владимир Мединский поделился 14 декабря, передают «Известия». Он считает, что нужно бороться с любовью россиян к голливудскому кино. Чиновника печалит, что некоторые крайне некачественные ленты собирают огромные кассовые сборы.

«Есть такая откровенная дешевая попкорновая шняга — прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет»,

— посетовал Мединский.

Министр заявил, что некоторые российские блокбастеры ничем не хуже голливудских – например, «Аванпост».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мединский предупредил россиян о возможном переносе фильмов в новогодние каникулы. Министр культуры заявил, что у ведомства есть такие полномочия.

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