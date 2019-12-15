Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»

Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
Своим мнением министр культуры России Владимир Мединский поделился 14 декабря, передают «Известия». Он считает, что нужно бороться с любовью россиян к голливудскому кино. Чиновника печалит, что некоторые крайне некачественные ленты собирают огромные кассовые сборы.
«Есть такая откровенная дешевая попкорновая шняга — прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить. А денег собирает, молодежь идет»,
— посетовал Мединский.
Министр заявил, что некоторые российские блокбастеры ничем не хуже голливудских – например, «Аванпост».
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мединский предупредил россиян о возможном переносе фильмов в новогодние каникулы. Министр культуры заявил, что у ведомства есть такие полномочия.