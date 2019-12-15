В квартиру Даны Борисовой приехала полиция и скорая

В очередной раз она поругалась со своей дочерью. Причиной стала залитая рукопись книги.

Об этом стало известно сегодня, 15 декабря. Обо всем сообщает «СтарХит». К апартаментам приезжали полицейские во главе с бывший возлюбленным Даны Борисовой Максимом Аксеновым. Они пытались забрать дочь Полину, с которой у звезды произошел конфликт. Отмечается, что девочка испортила рукописи матери, затем выбросила их и заперлась в одной из комнат. Борисова выпроводила отца Полины, а также заявила, что у дочери просто подростковый кризис.

«Почему два взрослых родителя не могут договориться без скорой и полиции? Я вот сейчас пишу книгу, мне реально надо сосредоточиться, осталось несколько дней. Возьми ты ребенка к себе, не так часто она тебя видит. Можно ведь договориться по-людски?»

—написала Борисова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дана Борисова, избавившаяся от наркозависимости, прокомментировала задержание Бочкаревой.