Несколько легковушек поскользнулись на мокрых рельсах на Каменноостровском

ДТП вызвало пробку. Информации о пострадавших пока не поступало.

Все случилось сегодня вечером, 15 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Каменноостровском проспекте недалеко от станции метро «Черная речка». Несколько автомобилей устроили затор на трамвайных путях, так как поскользнулись на них. Одна машина даже оказалась на полосе встречного движения.

На место приехали сотрудники спецслужб, которые разбираются в обстоятельствах инцидента. Пока непонятно, есть ли пострадавшие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Шафировском пешеход выскочил на дорогу и угодил под колеса машины. Мужчина после столкновения находится в тяжелом состоянии.