В жесткой авария на Туристской пострадали женщины и дети

Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали.

Все случилось сегодня вечером, 15 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на пересечении улиц Туристской и Савушкина – там столкнулись Opel SsangYong. Не уточняется, как именно все случилось и что стало причиной инцидента В результате пострадали четыре человека – девушка, сидящая за рулем Opel, а также три пассажира, женщина и двое детей, из SsangYong.

Всех травмированных госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Шафировском пешеход выскочил на дорогу и угодил под колеса машины. Мужчина после столкновения находится в тяжелом состоянии.