В ДТП на Суздальском проспекте машина вылетела с дороги

На Суздальском проспекте перед поворотом на проспект Культуры Санкт-Петербурге ночью, 16 декабря, произошло ДТП. Столкнулись две иномарки.

Авария произошла около 22:00.

«Кого-то «размотало» на Суздальском перед пр. Культуры. Красный снес какой-то желтый столбик, подъехала «Аварийная», водителей не было видно», — отметили очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Машина вылетела с проезжей части. На место аварии прибыли сотрудники полиции. Информации о пострадавших нет.