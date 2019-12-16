В ДТП на Суздальском проспекте машина вылетела с дороги

На Суздальском проспекте перед поворотом на проспект Культуры Санкт-Петербурге ночью, 16 декабря, произошло ДТП. Столкнулись две иномарки.
Авария произошла около 22:00.
«Кого-то «размотало» на Суздальском перед пр. Культуры. Красный снес какой-то желтый столбик, подъехала «Аварийная», водителей не было видно», — отметили очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Машина вылетела с проезжей части. На место аварии прибыли сотрудники полиции. Информации о пострадавших нет.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пешеход отделался переломом после «встречи» с автобусом в Ленобласти. Маршрутный автобус сбил мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу в Ломоносовском районе Ленинградской области.