Машина с пассажирами в Непале упала в пропасть: 14 человек погибли

Автобус с 32 пассажирами рухнул с высоты в 500 метров. Все произошло в горах 15 декабря. Об этом сообщили Himalayan Times.

Автобус ехал из Калинчок в столицу Катманду, в аварии погибли по меньшей мере 14 человек, а 16 получили травмы. 12 человек погибли на месте. Происшествие случилось в центральной части Непала. Об этом рассказывают в агентстве «Синьхуа».