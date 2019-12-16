Машина с пассажирами в Непале упала в пропасть: 14 человек погибли

Автобус с 32 пассажирами рухнул с высоты в 500 метров. Все произошло в горах 15 декабря. Об этом сообщили Himalayan Times.
Автобус ехал из Калинчок в столицу Катманду, в аварии погибли по меньшей мере 14 человек, а 16 получили травмы. 12 человек погибли на месте. Происшествие случилось в центральной части Непала. Об этом рассказывают в агентстве «Синьхуа».
На данный момент полиция выясняет обстоятельства и причины данного происшествия.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на трассе в Ленобласти сбили перебегавшего дорогу пешехода. Прибывшая на место бригада скорой помощи доставила потерпевшего в медучреждение. Состояние нарушителя ПДД оценивается как тяжелое.