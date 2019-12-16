Жители Ленобласти смогут бесплатно получить елку к новогодним праздникам

При обращении в лесничество необходимо предъявить паспорт.Фото: pixabay

При обращении в лесничество необходимо предъявить паспорт.Фото: pixabay

По ежегодной новогодней акции любой житель Ленобласти сможет бесплатно получить елку в лесничестве области.

Высота дерева не должна будет превышать 3 метра, а получить елку можно будет после предъявления паспорта и заключения договора.

Данная акция проходит ежегодно в лесничествах Ленинградской области. Деревья растут там на участках, которые предназначены для вырубки. Самыми посещаемыми оказываются Всеволожское, Гатчинское, Кировское, Ломоносовское и Тосненское лесничества.

В 2018 году данной акцией воспользовались больше 32 тысяч человек.

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