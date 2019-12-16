Жители Ленобласти смогут бесплатно получить елку к новогодним праздникам

По ежегодной новогодней акции любой житель Ленобласти сможет бесплатно получить елку в лесничестве области.
Высота дерева не должна будет превышать 3 метра, а получить елку можно будет после предъявления паспорта и заключения договора.
Данная акция проходит ежегодно в лесничествах Ленинградской области. Деревья растут там на участках, которые предназначены для вырубки. Самыми посещаемыми оказываются Всеволожское, Гатчинское, Кировское, Ломоносовское и Тосненское лесничества.
В 2018 году данной акцией воспользовались больше 32 тысяч человек.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Соединенных Штатах опубликовали рейтинг стран, которые стали самыми могущественными по итогам 2019 года. Россия попала в тройку самых могущественных стран. Так, первое место было отдано США.