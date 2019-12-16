Обнародован рейтинг самых могущественных стран мира

В Соединенных Штатах опубликовали рейтинг стран, которые стали самыми могущественными по итогам 2019 года. Россия попала в тройку самых могущественных стран.

Американские журналисты из U.S.News&World Report совместно с аналитиками BAV Group и университета Пенсильвании составили список стран, учитывая их военную мощь, данные о ВВП, лидерство на политической арене и в СМИ, а также участие в международных союзах.

Так, первое место было отдано США. Эксперты считают, что эта страна обладает сильнейшей экономикой и самым большим военный бюджетом.

Второе место досталось России, а третье — Китаю. Следом идут Германия, Великобритания, Франция, Япония. В десятку попали также Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Forbes озвучил рейтинг самых популярных видео десятилетия на YouTube.